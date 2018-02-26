Aa ve Tika İş Birliğinde "Enerji Muhabirliği Eğitimi"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde yabancı gazeteciler için düzenlenen "Enerji Muhabirliği Eğitimi" başladı.

Anadolu Ajansının nitelikli alan muhabiri yetiştirme vizyonu çerçevesince, AA Haber Akademisi bünyesinde düzenlenen eğitim programına Nijer, Libya, Sudan, Irak, Cezayir, Kamerun, Romanya, Afganistan, Pakistan ve Arnavutluk'tan 25 kursiyer katılıyor.

Program kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan uzmanların yanı sıra AA Enerji ve Ekonomi Haberleri editörleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Oktay Tanrısever, Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı Dr. Volkan Özdemir ve TurkStream'den Dr. Cenk Pala gibi alanında deneyimli eğitmenler ders verecek.

Katılımcılara, uluslararası enerji kurumları ve enerji ekonomisi, dünyada doğalgaz, petrol ve doğalgazın transiti, dünyada enerji görünümü ve enerji politikaları ile enerji haber yazım teknikleri ve fotoğrafın habere katkısı gibi alanlarda bilgi aktarılacak.

Son yıllarda uluslararası ajanslar ve bölgesel medya kuruluşlarıyla iş birliğini artıran AA'nın eğitim programı 9 Mart'a kadar devam edecek.

Programı başarıyla tamamlayan katılımcıların sertifika alacağı eğitim kapsamında toplam 80 saatlik pratik ve teorik dersler verilecek. Programın eğitim dili İngilizce olacak ve Türkçe anlatılacak derslerde İngilizce'ye simültane çeviri desteği sağlanacak.

Enerji Haberleri Editörlüğü ile 2014'ten bu yana Türk enerji sektörünü ve yatırım olanaklarını dünyaya, uluslararası enerji arenasındaki gelişmeleri ise Türk okuyuculara aktaran AA, Türkiye'de Dünya Enerji Kongresi, Dünya Petrol Kongresi ve Dünya Enerji Düzenleme Konferansı gibi birçok uluslararası etkinliğe de resmi basın sponsorluğu desteği verdi.