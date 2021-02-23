AA ve TİKA iş birliğinde "Çevrim içi Temel Diplomasi Muhabirliği Eğitim Programı" başladı

Anadolu Ajansı (AA) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında düzenlenen "Çevrim İçi Diplomasi Muhabirliği Eğitimi" başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Bosna Hersekli medya temsilcilerine yönelik düzenlenen eğitim programının açılışında konuşan AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, TİKA iş birliğinde düzenlenen medya eğitim programlarının dost ve kardeş ülkelerdeki yerel medya kapasitesini güçlendirmedeki önemine değindi.

"Bu başlattığımız diplomasi muhabirliği eğitiminde klasik haber tekniklerinin yanı sıra temel medya eğitimlerini de vereceğiz." diyen İşbilir, yenilikleri çok yakından takip eden AA'nın Haber Akademisi aracılığıyla bu tecrübe ve habercilik vizyonunu dünyadaki medya temsilcileriyle paylaşmaya devam edeceğini kaydetti.

"Yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanıyacağına inanıyorum"

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli de 2020'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle birlikte medya eğitimlerini çevrim içi olarak yapmaya başladıklarını anlatarak, bu kapsamda düzenlenen eğitimlerde 300'ü aşkın medya temsilcisinin eğitim aldığını bildirdi.

Eğitim programlarının ülkeler ve bölgeler arası ilişkilere de katkı sağlayacağına işaret eden Tanyeli, "Eğitimlerin, muhabir arkadaşlarımızın başarılı bir medya mensubunun edinmesi gereken becerileri, donanımları ve bilgiyi edinmelerine, var olan yeteneklerini daha da geliştirmelerine imkan tanıyacağına inanıyorum." diye konuştu.

KKTC ve Bosna Hersek'ten 29 gazetecinin katılacağı ve 3 gün sürecek eğitim programında, "Diplomasi Muhabirliği", "Kriz Bölgeleri ve Çatışma Analizi", "Uluslararası Haberlerde Gündem ve Kaynak", "Temel ve İleri Röportaj Teknikleri" gibi eğitimlerin yanı sıra "Uluslararası Habercilikte Orta Doğu" ve "Uluslararası Habercilikte Avrupa" başlıklarında eğitimler verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz