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AA Ulaştırma Görevlileri, kaybolan mesai arkadaşlarını unutmuyor

AA Ulaştırma Görevlileri, kaybolan mesai arkadaşlarını unutmuyor
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Anadolu Ajansı (AA) Ulaştırma Görevlileri, 11 Temmuz'da Üsküdar Kuzguncuk'ta denize girdikten sonra kaybolan mesai arkadaşları Ali Asaroğlu'nu unutmadı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Ulaştırma Görevlileri, 11 Temmuz'da Üsküdar Kuzguncuk'ta denize girdikten sonra kaybolan mesai arkadaşları Ali Asaroğlu'nu unutmadı.

AA'nın düzenlediği İstanbul Futbol Turnuvası'nda Driver FC ismiyle yer alan ulaştırma ekibi, aralarında kendi ceplerinden para toplayarak üzerinde arkadaşları Ali Asaroğlu'nun kaybolduğu tarihin yer aldığı bir forma yaptırdı.

Formanın üzerine Ali Asaroğlu'nun kaybolduğu 11 Temmuz tarihi ve sonsuzluk işareti yazdıran ekip, mücadeleler öncesinde fotoğraf çektirerek arkadaşlarını anıyor.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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