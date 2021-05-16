AA, TRT ve YTB, Afrikalı gazetecilere eğitim verecek

Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Afrikalı gazetecilere medya eğitimi verecek.

Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Afrikalı gazetecilere medya eğitimi verecek.

AA Haber Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre, ilk ayağı 2019'da düzenlenen "Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı"nın (AFMED) ikincisi 24 Mayıs'ta başlayacak.

Afrikalı medya temsilcilerine yönelik düzenlenen ve 8 gün sürecek AFMED 2 eğitim programında AA'nın ve TRT'nin deneyimli kadrosundan gazeteciler ve akademisyenler ders verecek.

Programda dezenformasyonla mücadele, haberciler için sosyal medya takibi, fotoğrafçılık uygulamaları, temel fotoğraf düzenleme uygulamaları, temel video uygulamaları, haber yazma teknikleri, yeni medya ve sosyal medya uygulamaları ve ileri röportaj teknikleri gibi dersler yer alacak.

Eğitim dili İngilizce olan programa katılmak isteyen adaylarda bir medya kuruluşunda çalışma ve 40 yaşın altında olma şartı aranıyor.

Başvuruların 4 Mayıs'ta başladığı eğitim programı için adayların, "www.ytb.gov.tr" adresinden edinecekleri başvuru formunu İngilizce doldurması ve talep edilen belgeleri sunması, formun yanı sıra kendilerini ve programa başvuru nedenlerini anlattıkları kısa videoyu çevrim içi başvuru sistemine yüklemesi ya da "afrikamedyaegitim@ytb.gov.tr" adresine göndermesi gerekiyor.

Program 31 Mayıs'ta sona edecek ve programı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek.

AFMED'in ilki, AA ve YTB iş birliğinde 23-12 Kasım 2019'da düzenlenmiş, medya alanında teorik ve pratik eğitim verilen programa 13 ülkeden 20 Afrikalı gazeteci katılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu