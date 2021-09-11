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AA Teknik Destek Müdürlüğünde kıdemli uzman Fatih Sakal dünyaevine girdi

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel
AA Teknik Destek Müdürlüğünde kıdemli uzman Fatih Sakal dünyaevine girdi

Anadolu Ajansı (AA) Teknik Destek Müdürlüğünde, kıdemli teknik destek uzmanı Fatih Sakal, Funda Gül Boztaş ile evlendi.

Anadolu Ajansı (AA) Teknik Destek Müdürlüğünde, kıdemli teknik destek uzmanı Fatih Sakal, Funda Gül Boztaş ile evlendi.

Rıhtım Wedding Way düğün salonunda gerçekleşen nikahı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kıydı.

Nikah törenine çiftin ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Son Dakika Haberleri
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