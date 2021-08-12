AA, Sudan Haber Ajansı SUNA ile iş birliği anlaşmasını yeniliyor
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AA, Sudan Haber Ajansı SUNA ile iş birliği anlaşmasını yeniliyor

AA, Sudan Haber Ajansı SUNA ile iş birliği anlaşmasını yeniliyor
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı (AA), Sudan Haber Ajansı SUNA ile haber, fotoğraf, görüntü paylaşımına ve iş birliği alanlarının artırılmasına imkan veren anlaşmasını yeniliyor.

Anadolu Ajansı (AA), Sudan Haber Ajansı SUNA ile haber, fotoğraf, görüntü paylaşımına ve iş birliği alanlarının artırılmasına imkan veren anlaşmasını yeniliyor.

AA ile SUNA arasında haber, fotoğraf, görüntü paylaşımına ve iş birliği alanlarının artırılmasına imkan veren anlaşma, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı imza töreninde yenilenecek.

Törene, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Sudan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Amerika İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Muhammed Abdalla Altoum katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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