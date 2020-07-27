AA Spor Masası'nın konuğu Ahmet Nur Çebi olacak Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Çebi, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.

AA abonelerinin canlı alacakları yayın, saat 12.30'da başlayacak.

Kaynak: AA