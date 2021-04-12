AA Samsun Bölge Müdürü Sansar'dan Tokat Valisi Balcı ve Belediye Başkanı Eroğlu'na ziyaret
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AA Samsun Bölge Müdürü Sansar'dan Tokat Valisi Balcı ve Belediye Başkanı Eroğlu'na ziyaret

Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
AA Samsun Bölge Müdürü Sansar'dan Tokat Valisi Balcı ve Belediye Başkanı Eroğlu'na ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Balcı, Sansar'ı kabulünde, AA'nın kuruluşunun 101. yılını kutladı.

AA'nın son yıllarda büyük atılımlar yaptığına işaret eden Balcı, "Anadolu Ajansımız gözbebeğimiz." dedi.

AA Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar da Vali Balcı'ya teşekkür ederek AA'nın "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı ile 2020 yıllığını hediye etti.

Sansar, daha sonra Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Eroğlu, ziyarette, "Anadolu Ajansımız son zamanlarda büyük bir atılım gerçekleşti. Ajansımız dünyanın en iyi ajansları arasında. 101 yıllık koca bir çınar. Ajansımızın 101. yılını kutluyorum." diye konuştu.

AA Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nu da ziyaret etti.

Sansar, Belediye Başkanı Eroğlu ve İl Emniyet Müdürü Topaloğlu'na AA'nın "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı ile 2020 yıllığını hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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