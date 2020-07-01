AA, salgının "sessizliğine" tanıklık ettiği fotoğrafları "Karantina" albümünde topladı Anadolu Ajansı (AA), deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümü hazırladı.

Anadolu Ajansı (AA), deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümü hazırladı.

Salgın nedeniyle dünyanın neredeyse bütün şehirlerinde sokaklar, caddeler, meydanlar, toplu taşımalar, sahiller ve tarihi mekanlar daha önce tanıklık etmedikleri tarihi bir sessizliğe büründü. Dünyayı etkileyen bu "sessizlik" deneyimli AA foto muhabirlerinin objektiflerine yansıdı.

Kaynak: AA