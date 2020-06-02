AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'tan Vali Nayir'e ziyaret Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette ajansın çalışmaları hakkında bilgi veren Yalçıntaş, Vali Nayir'e AA tarafından hazırlanan 2019 yılı almanağını takdim etti.

Kamuya haberlerin doğru aktarılması için AA'nın önemli bir görev üstlendiğini aktaran Nayir de kurum personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA