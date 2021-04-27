AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan SATSO'ya ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'u ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'u ziyaret etti.

Velioğlu, ziyarette Altuğ'a, AA'nın çalışmalarını anlattı ve ajans tarafından yayımlanan kitapları takdim etti.

Altuğ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı