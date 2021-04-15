AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan, Kocaeli Valisi Yavuz'a ziyaret
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AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan, Kocaeli Valisi Yavuz'a ziyaret

Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan, Kocaeli Valisi Yavuz'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Velioğlu, ziyarette Yavuz'a AA'nın hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.

Anadolu Ajansının hazırladığı kitapların tarihe ışık tutması açısından çok kıymetli olduğunu dile getiren Vali Yavuz, Velioğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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