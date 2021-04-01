AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Korkmaz'a ziyaret
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AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Korkmaz'a ziyaret

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Korkmaz'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz'ı ziyaret etti.

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Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz'ı ziyaret etti.

Başsavcı Korkmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarı diledi.

Velioğlu da Korkmaz'a kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Velioğlu, Başsavcı Korkmaz'a AA'nın "15 Temmuz Darbe Yargılamaları: İddianameler ve Kararlar" isimli kitabını takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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