AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a ziyaret
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AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a ziyaret

16.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:08
AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesindeki başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Velioğlu, AA'nın çalışmaları hakkında Büyükakın'a bilgi verdi.

Büyükakın da AA'nın Türkiye'nin köklü kurumlarından biri olduğunu belirterek, çalışanlara başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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