AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Düzce protokolüne ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya'ya ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya'ya ziyarette bulundu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Çelik'i makamında ziyaret eden Velioğlu, AA'nın çalışmalarını anlattı. Ziyarette Velioğlu, Başsavcı Çelik'e AA'nın "15 Temmuz Darbe Yargılamaları: İddianameler ve Kararlar" isimli kitabını takdim etti.

Velioğlu, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çakar'ı, üniversitesinin merkez Konuralp kampüsünde bulunan rektörlük binasında ziyaret etti. Rektör Çakar, YÖK tarafından sağlık ve çevre alanında pilot üniversite olan ve buna bağlı farklı fakülte birimlerinin hazırladığı ürünler hakkında bilgi verdi. AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aktaran Velioğlu, Rektör Çakar'a AA'nın "Türkiye'nin Beyaz Kıta Yolculuğu" adlı kitabı ile çeşitli yayınlarını hediye etti.

Velioğlu daha sonra sırası ile Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya'yı makamlarında ziyaret etti. Velioğlu, ziyaretlerde, AA'nın hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer