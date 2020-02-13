AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret

13.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:56

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Sakarya Şubesi Başkanı Engin Tumbaz ve başkan yardımcıları, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan kurum hakkında bilgi alan Tumbaz, çalışanlara başarı diledi.

Yalçıntaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dernek başkanı Tumbaz'a, başkan yardımcıları Metin Sevindik, Ahmet Fazlıoğlu, Kadir Otay, Ümit Uzgider ve şube müdürü İbrahim Akın da eşlik etti.

Kaynak: AA