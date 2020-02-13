AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret
Haberler » Güncel » AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Haber

AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Sakarya Şubesi Başkanı Engin Tumbaz ve başkan yardımcıları, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

13.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:56
AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Şubesi Başkanı Engin Tumbaz ve başkan yardımcıları, (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan kurum hakkında bilgi alan Tumbaz, çalışanlara başarı diledi.

Yalçıntaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dernek başkanı Tumbaz'a, başkan yardımcıları Metin Sevindik, Ahmet Fazlıoğlu, Kadir Otay, Ümit Uzgider ve şube müdürü İbrahim Akın da eşlik etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler