AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret

21.10.2019 12:22

Serdivan Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Rafet Yatçı, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan kurum hakkında bilgi alan Yatçı, çalışanlara başarı diledi.

Yatçı, Sakarya'da yaşayan Boşnaklar olarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini belirterek, askerlerin başarısı için dua ettiklerini söyledi.

Yalçıntaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarını anlattı.

Ziyarette derneğin Genel Sekreteri Remziye Sarıoğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri Basri Çokol ve İsmail Gacal da yer aldı.

Kaynak: AA