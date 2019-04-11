Aa Sakarya Bölge Müdürlüğüne Ziyaret

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.



Ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan kurum hakkında bilgi alan Tever, çalışanlara başarı diledi.



Tever, 31 Mart seçimleri sürecinde medyanın hassas bir görev üstlendiğini anımsatarak, katkılarından dolayı AA'ya teşekkür etti.

Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA