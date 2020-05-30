AA, protestolar sonrası harabeye dönen Minneapolis'i havadan görüntüledi
ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki olarak düzenlenen protestolar sonucu şehir harabeye döndü.
30.05.2020 23:35 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:41
ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki olarak düzenlenen protestolar sonucu şehir harabeye döndü. Yakılan bina ve iş yerleri Anadolu Ajansı (AA) tarafından havadan görüntülendi.
Kaynak: AA