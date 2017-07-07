Aa Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi Sergisi

Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen "Anadolu Ajansı Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi Sergisi" Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından açıldı.



Yozgat Valiliği'nce 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yılı etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan sergi düzenlendi.



AA muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Türkiye'nin farklı yerlerinden çektiği 110 fotoğrafın yer aldığı sergi, Meydan Yeri Caddesi'nde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç tarafından açıldı.



Açılış sonrası sergiyi gezen vatandaşlar fotoğrafları inceledi.



Sergiyi gezen vatandaşlardan Halit Muçen, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin fotoğraflarından dolayı Anadolu Ajansı'na teşekkür ederek, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını bildirdi.