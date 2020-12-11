AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Adana Valisi'nin tercihi "Diyarbakır anneleri"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Adana Valisi'nin tercihi "Diyarbakır anneleri"

11.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:59
AA'nın

Adana Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Adana Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Valilik makamında AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'ten fotoğraflar hakkında bilgi alan Elban, yaşam kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar Sonrası İlk Cuma", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi", haberde ise Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" başlıklı karelerini oyladı.

Vali Elban, fotoğraflara emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

İlgili Haberler

Nevşehir Valisi Becel AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Nevşehir Valisi Becel AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
ESKİŞEHİR - Eskişehir Valisi Ayyıldız, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
ESKİŞEHİR - Eskişehir Valisi Ayyıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Lütfi Elvan Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Yıldız Tilbe Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Pfizer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Adana Valisi'nin tercihi "Diyarbakır anneleri" - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:01:49. #1.14#
title