Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması - Malatya

Kahramanmaraş'ta balıkçı, Malatya'da taksici esnafı, Gaziantep'te ise gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer aldı.

Malatya

Malatya'da taksici esnafı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer aldı.

Taksici esnaf Abdullah Altuntaş, haber kategorisinde Khaled Akasha'nın "Suriye'nin çocukları", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Altuntaş, fotoğrafları seçmekte zorlandığını dile getirerek, "3 fotoğraf oyladım, 3'ü de birbirinden güzel fotoğraflar." diye konuştu.

Taksici esnafı Mehmet Yetkin de haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı", Andreas Gebert'in "Kıran kırana" adlı fotoğrafı için oy kullandı.