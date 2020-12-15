AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor
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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor

15.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:26
AA'nın

Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Arpacı, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ile yaşam kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hasta ile iletişim" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansının her yıl geleneksel hale getirdiği fotoğraf yarışmasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arpacı, fotoğrafların her birinin anlam yüklü olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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