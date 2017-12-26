Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması - Denizli

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyen Zolan, haber kategorisinde Wisam Hashlamoun'un "Direniş'in sembolü 14 yaşındaki çocuk", yaşam" kategorisinde Cem Öksüz'ün "Türk yıldızları İzmir'de" ve spor kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğrafına oy verdi.



Zolan, AA'nın dünyanın her yerinden 24 saat yoğun bir şekilde haber aktardığını söyledi.



Güzel olayların yanında maalesef acı, savaş ve gözyaşını yansıtan haberlerin de olduğuna işaret eden Zolan, "O olumsuz, riskli ortamlarda Anadolu Ajansımız her yerde oldu. Oradaki durumu, yaşantıyı, sıkıntıyı tüm dünyaya aktardılar. Bu görüntülerle aslında dünyaya mazlumların seslerini duyurdular." dedi.