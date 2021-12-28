AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen katılımcılar, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oylama yaptı.

Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Erdal Kanbur, haber de Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile sporda Ali Atmaca'nın "Bırakmam" adlı fotoğrafını oyladı.

Kahramanmaraş Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Adnan Narlı da haber de Muhammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile sporda Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Dünya Gazetesi Kahramanmaraş Temsilcisi Ali Eskalen, haber de Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğrafını seçti.

Manşet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mahmut Beyaz ise haber de Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile sporda Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karesini oyladı.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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