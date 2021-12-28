AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen başkan Yıldırım, haber, spor ve yaşam kategorilerinde birer tercih yaptı.

Yıldırım, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense", yaşam kategorisinde ise Özge Elif Kızıl'ın "Görme Engellilerin Dayanışması" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Başkan Yıldırım, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Anlamlı çok güzel fotoğraflar. Özellikler görme engelli çocukların olduğu kareyi çok beğendim. Foto muhabirlerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet