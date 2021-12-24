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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Güncel

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İSTANBUL (AA) - Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Onur, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.

Onur, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'a ait "Ailenin minik üyesi" başlıklı fotoğrafa oy veren Onur, spor kategorisinde ise tercihini Elif Öztürk Özgöncü'nün "Kıran kırana mücadele" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Yarışmada yer alan fotoğrafları etkileyici bulduğunu söyleyen Onur, yaşam kategorisindeki fotoğrafların umut, spor fotoğraflarının ise ilham verdiğini kaydetti.

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması

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