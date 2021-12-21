AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Kuntz, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı. Kuntz, birbirinden güzel olduğunu belirttiği fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Stefan Kuntz, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan "Çöplükteki yaşam" başlıklı fotoğrafını seçen Kuntz, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bırakmam" başlıklı fotoğrafını tercih etti.