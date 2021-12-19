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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın
AA / Ercan Doğan - Haberler | Güncel

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Üstündağ, haber, yaşam ve spor kategorilerinde tercihlerini yaptı.

Haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında" başlıklı fotoğrafına oy veren Üstündağ, yaşam kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" fotoğrafını tercih etti.

Üstündağ spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını seçti.

AA / Ercan Doğan - Son Dakika Haberleri

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