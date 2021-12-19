AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Durmuş, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.
Durmuş, haber dalında Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" başlıklı fotoğrafını seçen Durmuş, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafını tercih etti.
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılması dolayısıyla videolu mesaj Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Sayın Musk'ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmediği için şahsım ve milletim...
Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı
AA / Ercan Doğan - Son Dakika Haberleri