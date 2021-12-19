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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın
AA / Ercan Doğan - Haberler | Güncel

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Durmuş, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.

Durmuş, haber dalında Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" başlıklı fotoğrafını seçen Durmuş, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

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AA / Ercan Doğan - Son Dakika Haberleri

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