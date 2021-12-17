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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir'in kaptanlarından Edin Visca, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'in kaptanlarından Edin Visca, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Visca haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.

Edin Visca haber dalında Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" başlıklı fotoğrafını seçen Visca, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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