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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın
AA / Hilmi Sever - Haberler | Güncel

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Emre Belözoğlu, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı. Belözoğlu, fotoğrafları çok beğendiğini ve seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Emre Belözoğlu, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği" başlıklı fotoğrafını seçen Belözoğlu, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bırakmam" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Oylamadaki İstanbul fotoğraflarını da çok beğendiğini dile getiren Emre Belözoğlu, anneannesiyle yaşadığı bir anıyı ise "Anneannem, İstanbul için dua ederdi. 'Niye?' derdim. 'Nazarım değer.' derdi. Çok severdi İstanbul'u." ifadeleriyle anlattı.

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması

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AA / Hilmi Sever - Son Dakika Haberleri

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