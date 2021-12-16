AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ile Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "Kudüslü acılı anne", "yaşam" kategorisinde Mustafa Hassuna'nın "Ateşkesin ardındaki yaşam" fotoğraflarını seçen Şen, "spor" kategorisinde ise tercihini Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı karesinden yana kullandı.

Başsavcı Şen, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden etkileyici olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Komisyon Başkanı Gülmüş ise "haber" kategorisinde Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı", "yaşam" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması", "spor" kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" fotoğraflarını tercih etti.

Gülmüş, seçkide yer alan fotoğraflar arasından seçim yapmakta zorlandığını, fotoğrafların birbirinden etkileyici olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar temennisinde bulundu.

AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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