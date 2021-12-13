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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Lütfi Çağatay Onar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Lütfi Çağatay Onar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Onar, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları 'aşı' yorlar" fotoğrafını seçen Onar, yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Onar, spor kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "El ense" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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