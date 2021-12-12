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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Güncel

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 kategoride tercihini yaptı.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 kategoride tercihini yaptı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen ay-yıldızlı motosikletçi, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Bahattin Sofuoğlu, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" başlıklı, Emniyet Havacılık Daire Başkanlığında görev yapan 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut'un " Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu" olarak tarihe geçtiği anları anlatan fotoğrafına oy verdi.

Ay-yıldızlı sporcu, yaşam kategorisinde ise İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üsse yönelik terör saldırısında şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın birlikte görev yaptığı ve aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği "Atmaca"nın şehidin Kahramanmaraş'taki ailesiyle yeni hayatını anlatan fotoğrafını tercih etti.

Geçen sezon Türkiye'yi Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda başarılı bir şekilde temsil eden, 2022'de ise Dünya Supersport Şampiyonası'nda yeni takımıyla yarışlara katılacak Bahattin Sofuoğlu, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında spor kategorisinde tercihini Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki fotoğraf karesinden yana kullandı.

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