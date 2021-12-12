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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Güncel

Dünya ve Avrupa üçüncüsü milli judocu Bilal Çiloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dünya ve Avrupa üçüncüsü milli judocu Bilal Çiloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen ay-yıldızlı judocu, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Dünya ve Avrupa üçüncüsü Bilal Çiloğlu, spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türk okçuluk tarihinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazanan milli okçu Mete Gazoz'un sevinç selamının yer aldığı fotoğraf karesine oy verdi.

Milli sporcu, haber kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" başlıklı, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilmesi sırasında kara yoluna kadar yükselen alevler nedeniyle gazetecilerin zor anlar yaşadığı kareyi anlatan fotoğrafını tercih etti.

Yaşam kategorisinde de Bilal Çiloğlu, Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması" başlıklı, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde 7 yaşındaki Nursima Aksu'nun okul merdivenlerinden inerken birlikte duvar takibi yaptığı sınıf arkadaşının saçından tutarak verdikleri eğitim mücadelesini konu edinen fotoğrafı oyladı.

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AA / Fatih Çakmak - Son Dakika Haberleri

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