AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Milli tekvandocu Nafia Kuş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Nafia, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda +67 kiloda mücadele eden milli sporcu, haber kategorisinde Mohammed Hamoud'un çektiği "Aç kalan minik yürekler" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğrafı seçen Nafia, spor kategorisinde ise seçimini Ali Atmaca'nın çektiği "Engelli basketbolcunun sevinci" isimli fotoğraftan yana kullandı.

AA / Emrah Oktay - Son Dakika Haberleri

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