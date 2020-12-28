AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

28.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:46
AA'nın

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Başkan Gür, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Gür, haber kategorisinde Issam Rimawi'nin "Filistinliler Direnişte", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası", yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de Koronavirüs Sessizliği" isimli fotoğraflarını seçti.

Gür, "Her yıl Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflarda, yılın özetini görüyoruz. Bu sene de birbirinden güzel fotoğraflarla karşılaştık. Adeta bir yılın özeti gözümüzün önünden geçti. Seçmekte zorlandım. Emeği geçen muhabir arkadaşlara teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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