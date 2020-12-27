AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Elazığ'ın Baskil ilçesi Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Elazığ'ın Baskil ilçesi Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Kaymakam Yılmaz, "haber" kategorisinde "Van'da Çığ Felaketi" isimli fotoğrafı, "yaşam" kategorisinde "Kabe'de Koronavirüs Sessizliği " isimli fotoğrafı, "spor" kategorisinde ise "Lastiklerden Voleybol sahası" isimli fotoğrafı seçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN