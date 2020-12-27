AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

27.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:02
AA'nın

Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kırklareli İl Müdürü Mahmut Özkaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması katıldı.

Özkaya, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" fotoğrafını seçen Özkaya, spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafı için oy kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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