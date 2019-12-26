AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

26.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:16
AA'nın

Belediye Başkanı , Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özten, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.


"Haber" kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in "yüzü" Türkiye'de gülüyor", "spor" kategorisinde 'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.

Özten, muhabirlik mesleğinin ne kadar zor olduğunu çekilen fotoğraflardan gördüklerini belirterek, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA
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