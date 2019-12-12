AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

12.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:00

Karasu Kaymakamı Aziz Mercan ve Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Ağun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Mercan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için tercihte bulundu.

Mercan, yaptığı açıklamada, AA'nın kuruluşundan bu yana haberleri tarafsız olarak abonelerine sunduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı muhabir arkadaşlarımızın ne kadar zor şartlar altında çalıştıklarını hep birlikte görüyoruz. Allah kolaylık versin." dedi.

Mercan, Fransa'nın Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini yakından takip ederken gözünden yaralanan AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Ağun da "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğrafı seçti.

Ağun, yaptığı açıklamada, ajansın her zaman gerçekleri yansıtmasının vatandaşlar arasında güvenirliği sağladığını dile getirerek, "Arkadaşlarımızın çektikleri özel fotoğraflar için yapılan oylamada hepsi birinci olacak şekilde. Emeklerine, ellerine sağlık. Arkadaşlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA