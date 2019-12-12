AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

12.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:14

Eczacıbaşı VitrA menajeri Nalan Ural, antrenör Marco Aurelio Motta ve kaptan Yeon-Koung Kim, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları seçti.

Nalan Ural, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırının hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Motta ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde İsmail Duru'nun "Kapadokya'da balon keyfi" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafları tercih etti.

Takım kaptanı Yeon-Koung Kim de haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşamda Özkan Bilgin'in "Süper Ay" ve spor kategorisinde İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" ile Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğraflar için oy kullandı.

Kaynak: AA