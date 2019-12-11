AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

11.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:38

Kayseri'deki pastırmacı esnafı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak fotoğraf seçti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki pastırmacılar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşamda Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğraflarına oy veren pastırmacı Abdullah Akçakoyunlu, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını tercih etti.

Akçakoyunlu, AA'nın güvenilir ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, "Haberlerdeki doğruluğuna her zaman inanırız. Fotoğraflar da çok güzel. Herkesin içerisinde yatan bir vatan sevgisi var ve ona göre fotoğraflarda beğendiklerimi seçtim. Fotoğrafçıların emeğine sağlık." dedi.

Pastırmacı Mustafa Tokluman da haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.

Tokluman son dakika haberlerini Anadolu Ajansından öğrendiklerini ve birbirinden güzel fotoğrafların insanları bilinçlendirdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA