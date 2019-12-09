AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

09.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:32
AA'nın

, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirinden oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi alan Vali Şahin, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Şahin, kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ile kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA
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