AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
Ankara Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirinden oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi alan Vali Şahin, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Şahin, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ile spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.