AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Emre Aslan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:58
AA'nın

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Emre Aslan, 'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğrafları inceleyen Aslan, kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", kategorisinde ise 'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Aslan, güçlü içerik ve estetiğe sahip fotoğraflarla hazırlanan seçkinin çok etkileyici olduğunu söyledi.

AA'nın sadece ulusal düzeyde değil, aynı zamanda küresel anlamda da insan kaynağına yaptığı yatırımlarla öncü bir kuruluş haline geldiğini belirten Aslan, "Bir okul niteliği taşıyan AA, gerçekleştirdiği 'Yılın Fotoğrafları' oylaması gibi etkinliklerle de dünya çapında bir otorite olmayı başarmıştır." dedi.

Kaynak: AA
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