Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaseinov, TÜRKSOY Genel Sekreterliği'nde AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oylayan Kaseinov, haber kategorisindeki tercihini Elif Öztürk'ün "Kahraman İtfaiyeci" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın Şimşekleri" fotoğrafına oy veren Kaseinov, spor kategorisinde de Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı Savaş Oyunu" isimli fotoğrafını tercih etti.

Kaseinov, haber kategorisinde seçtiği fotoğraf için "Hayatta en değerli şey insan hayatıdır. Bu fotoğrafta bir çocuğun kurtuluş anı yakalanmış ve bir insanı kurtarmanın mutluluğu, huzuru hem itfaiyecinin hem de bebeğin yüzüne yansımış." yorumunu yaptı.

Yaşam kategorisindeki tercihi için Kaseinov, "İstanbul'a özel sevgi ve hayranlık besliyorum. Fotoğrafta İstanbul Boğazı ile gökyüzündeki şimşekler muhteşem bir manzarayı ortaya çıkarmış." dedi.

Kaseinov, spor kategorisinde seçtiği fotoğraf için de "Atalarımızdan miras kalan atçılık ve at üstünde kılıç oynatma. Bunlar tarihin bizlere kadar ulaştırdığı geleneklerimizdir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA