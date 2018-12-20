Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Aksoy, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki eserleri oyladı.

"Haber" kategorisinde tercihini Bestami Bodruk'un "Artuklu Hamamı'nın yolculuğu" adlı fotoğraftan yana kullanan Aksoy, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", "spor" kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Vali Aksoy, yaptığı açıklamada, AA'nın kurulduğu günden itibaren hem Türkiye'de hem de dünyada önemli haberlere imza attığını, fotoğraflarıyla da bu haberleri çok daha anlamlı hale getirdiğini söyledi.

Farklı kategorilerde fotoğraflar için düzenlenen oylamanın önemli bir etkinlik olduğunu belirten Aksoy, Bolu'da çıkan yangın sonrasında çekilen "Ali dede ve kedisi" adlı fotoğrafın etkileyici olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA