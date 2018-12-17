Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Gaziantep'te görevli yargı mensupları ve adliye personeli Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen yargı mensupları ve adliye personeli, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Gaziantep Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın Filistinlerin mücadelesini anlattığı "Direnişe engel yok" başlıklı fotoğrafını oyladı. "Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" isimli fotoğrafına oy veren Kumhak'ın, "Spor" kategorisindeki seçimi ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğrafı oldu.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, her kategoride çok başarılı fotoğraflar bulunduğunu, seçmekte zorlandığını ifade eden Kumhak, şunları kaydetti:

"Hem kalite olarak hem de içerik olarak çok başarılı fotoğraflar. Haber kategorisinde 'Direnişe engel yok' başlıklı fotoğraf çok etkileyici. Bir Filistinlinin İslam aleminin onurunu kurtarmak için yarım kalan bedeniyle mücadele etmesi çok iyi anlatılmış. Eğer ikinci bir oy kullanma hakkım olsaydı 'Mehmetçikten ilk iftar' isimli fotoğrafa verirdim. Çünkü insanların açlıkla susuzlukla imtihan verdiği sırada Mehmetçiğimiz her türlü zorlu tabiat şartlarında hem orucunu tutma hem de vatanını koruma ibadetlerini yerine getiriyor. Bu fotoğrafla da çok güzel aktarılmış."

"Yaşam" kategorisindeki "Ali Dede ve kedisi" isimli fotoğrafı da Anadolu insanının ne kadar merhametli olduğunu anlatması açısından çok başarılı bulduğunu ifade eden Kumhak, "Spor kategorindeki 'Atlı savaş oyunu' isimli fotoğraf da hem Malazgirt Zaferi'nin kutlanması hem de Türk milletinin savaşta gösterdiği kahramanlığı anlatması bakımından güzel bir fotoğraf olmuş. Oylamada emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adnan Yılmaz, "Haber" kategorisinde "Direnişe engel yok" başlıklı fotoğrafı, "Yaşam" kategorisinde Sultan Ahmet Camisi'nde dolunayın göründüğü "İstanbul'da dolunay" isimli fotoğrafı ve "Spor" kategorisinde ise "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğrafları oyladı.

Avukat Mehmet Er ise "Haber" kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk Bayrağı Afrin'de", "Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "Spor" kategorisinde de Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Yazı İşleri Müdürü Tarhan Ceren de tercihini sırasıyla "Kahraman itfaiyeci", "Türk Yıldızları" ve "Bayraklarla Tur2018" isimli fotoğraflardan yana kullandı.

Zabıt katibi Hasan Fidan "Direnişe engel yok", "İstanbul'da dolunay" ve "Ata sporu", bir diğer zabıt katibi İbrahim Halil Tiryaki ise "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı", "Ali Dede ve kedisi" ile "Gomis'in sevinci" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Kaynak: AA