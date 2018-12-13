Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ile Çankırı Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Demir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çakmak ve Demir, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları inceleyen Çakmak, haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk bayrağı", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ve spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Pehlivanlar" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Çakmak, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu vurgulayarak "Anadolu Ajansı, tarafsız ve dik duruşuyla Türkiye'de büyük bir öneme sahip. Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar diliyorum." dedi.

Demir ise haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yemin", yaşam kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı", spor kategorisinde de Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğraflarını tercih etti.

Demir, AA'nın Türkiye'nin en büyük arşivine sahip olduğuna dikkati çekerek yılın fotoğraf oylamasının da gelecek yıllara arşiv olarak miras kalacağını kaydetti.